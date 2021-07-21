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Украинцы должны взять судьбу страны в свои руки, - Тимошенко

Автор: Наталия Гурковская

Борьба с олигархами, деофшоризацией, создание равных правил для всех станут реальностью, когда украинцы осознают, что от каждого их выбора зависит будущее страны и ее курс развития.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера политсилы "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По словам Юлии Тимошенко, для того, чтобы вместо политико-олигархических образований развивался настоящий бизнес, надо в корне изменить управление страной, что требует политической воли и системного видения.

"Настоящая антиолигархическая борьба - это работающие антимонопольные структуры, потому что олигархи паразитируют именно на монополиях. А у нас наоборот - сейчас антимонопольный комитет отдали в их распоряжение. Нам нужны равные правила для всех, но на сегодня имеем фиктивные тендеры. А еще нужен мощный контроль и ответственность за то, что делается не так", - считает председатель партии "Батькивщина".

По ее словам, о том, что громко объявленная властью борьба с олигархами является фиктивной, свидетельствует, в частности, отсутствие реальной борьбы с оффшорами.

"Два законопроекта "Батькивщины", которыми мы закрыли все щели для оффшоров, лежат в парламенте еще со времен предыдущего президента. Никто не планирует их закрывать, ведь наша власть - это и есть оффшоры", - убеждена Юлия Тимошенко.

Ситуация усугубляется еще и тем, что кроме местной, на ресурсы Украины посягает к тому же и внешняя олигархия, отметила она.

"Нам, украинцам, надо научиться жить для себя, в своих интересах, за счет своих ресурсов. Это называется суверенитет, который в Украине затоптан настолько, что мы сегодня, по сути, являемся модернизированной колонией. Мы можем ходить дальше по кругу и выбирать шоу, а можем понять, что от нашего выбора зависит жизнь каждой семьи. Я верю, что мы сможем и правильно выбрать и правильно перестроить свою жизнь, и увидеть положительный результат", - добавила лидер "Батькивщины".

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев не продавать свои паи, несмотря на открытие рынка земли с 1 июля.

Также команда "Батькивщины" будет помогать людям решать проблемы, которые возникают после старта рынка земли. Звонить с жалобами можно по телефону бесплатной "горячей" телефонной линии - 0 800 30 2019.

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Тимошенко