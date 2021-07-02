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Тимошенко призвала украинцев не продавать паи после открытия рынка земли

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Киев, Пятница 02 июля 2021 12:25
Тимошенко призвала украинцев не продавать паи после открытия рынка земли Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев не продавать свои паи, несмотря на открытие рынка земли с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Сейчас во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращение с призывом немедленно приостановить этот закон, организовать максимально широкое, открытое, ровное обсуждение, а также они просят не принимать никакие решения по земле и вынести его на всеукраинский референдум", - заявила Юлия Тимошенко.

Также она отметила, что команда "Батькивщины" помогает общинам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

"Сейчас все партии, которые понимают, что против страны совершается масштабное преступление в отношении распродажи земли, мобилизуют общины, чтобы они взяли под контроль "земельный" вопрос и не давали возможности забирать землю, в том числе добывать полезные ископаемые, которые по Конституции принадлежат народу. Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу - ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.

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Рынок земли Тимошенко
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