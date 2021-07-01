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Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 16:59
Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После открытия рынка земли 1 июля зарегистрировано 33 первых сделок купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр юстиции Денис Малюська во время пресс-конференции по старту рынка земли, которая транслировалась на Youtube.

"Это первые сделки с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", - сказал министр.

По его словам, перед открытием рынка была проведена работа: внесены изменения в многие законы, разработан ряд новых подзаконных актов.

Кроме того, было подготовлено программное обеспечение, связанное с открытием рынка земли. Сейчас оно пригодно для обеспечения оборота участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом относительно рынка земли.

При этом министр юстиции подчеркнул, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать только с 2024 года. Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га.

Напомним, закон р рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С сегодняшнего дня украинцы смогут покупать и продавать землю.

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Министерство юстиции Украины земля
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