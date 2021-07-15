"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию из-за рынка земли

Команда "Батькивщины" будет помогать людям решать проблемы, которые возникают после старта распродажи украинской сельскохозяйственной земли , которую запустили вопреки воле украинцев. Звонить с жалобами можно по телефону бесплатной "горячей" телефонной линии - 0 800 30 2019 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

"Парламент собирается отдыхать, но "Батькивщина" будет работать все лето! Мы открыли "горячие" линии по всей стране и просим людей обращаться к нам по любому проблемному вопросу, связанному с землей", - написала Юлия Тимошенко.

Необходимость открытия такой телефонной линии возникла после многочисленных обращений граждан, которые массово начали просить у представителей "Батькивщины" помощи, разъяснений и защиты.

"Никто не понимает, какие правила и порядки так называемого "рынка земли". Люди растеряны и беспокоятся по поводу рейдерских атак и захватов земли", - констатировала лидер "Батькивщины" после общения с фермерами и крестьянами по результатам рабочих поездок в регионы страны.

Тогда она и пообещала открыть централизованную "горячую" линию, куда люди смогут сообщать, если у них будут отбирать землю. Команда будет немедленно реагировать на эти случаи.

Кроме того, Юлия Тимошенко в своей заметке заверила украинцев, что команда и в дальнейшем будет добиваться проведения референдума против распродажи украинской земли.

"Мы убеждены, что распродажа земли, разрешенная властями с 1 июля, - это грандиозная афера, которая закончится для Украины очень плохо. Мы настаиваем, что решение такого масштаба должны приниматься на Всеукраинском референдуме, а не в кабинетах чиновников!" - отметила лидер "Батькивщины".