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Українці мають взяти долю країни у власні руки, - Тимошенко

Автор: Наталія Гурковська

Боротьба з олігархами, деофшоризація, створення рівних правил для всіх стануть реальністю, коли українці усвідомлять, що від кожного їхнього вибору залежить майбутнє країни та її курс розвитку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера політсили "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

За словами Юлії Тимошенко, для того, щоб замість політико-олігархічних утворень розвивався справжній бізнес, треба докорінно змінити управління країною, що вимагає політичної волі та системного бачення.

"Справжня антиолігархічна боротьба – це працюючі антимонопольні структури, бо олігархи паразитують саме на монополіях. А у нас навпаки – зараз антимонопольний комітет віддали в їхнє розпорядження. Нам потрібні рівні правила для всіх, але на сьогодні маємо фіктивні тендери. А ще потрібен потужний контроль і відповідальність за те, що робиться не так", - вважає голова партії "Батьківщина".

За її словами, про те, що гучно оголошена владою боротьба з олігархами є фіктивною, свідчить, зокрема, відсутність реальної боротьби з офшорами.

"Два законопроєкти "Батьківщини", якими ми закрили всі щілини для офшорів, лежать в парламенті ще з часів попереднього президента. Ніхто не планує їх закривати, адже наша влада - це і є офшори", - переконана Юлія Тимошенко.

Ситуація погіршується ще й тим, що крім місцевої, на ресурси України зазіхає до того ж і зовнішня олігархія, зауважила вона.

"Нам, українцям, треба навчитися жити для себе, в своїх інтересах, за рахунок своїх ресурсів. Це називається суверенітет, який в Україні попраний на стільки, що ми сьогодні по суті є модернізованою колонією. Ми можемо ходити далі по колу й обирати шоу, а можемо зрозуміти, що від нашого вибору залежить життя кожної родини. Я вірю, що ми зможемо і правильно вибрати, і правильно перебудувати своє життя, і побачити позитивний результат", - додала лідер "Батьківщини".

Як повідомлялось, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала українців не продавати свої паї, попри відкриття ринку землі з 1 липня.

Також команда "Батьківщини" буде допомагати людям вирішувати проблеми, які виникають після старту ринку землі. Дзвонити зі скаргами можна за телефоном безкоштовної "гарячої" телефонної лінії - 0 800 30 2019.

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Тимошенко