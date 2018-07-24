Украинцев нет среди жертв пожаров в Греции, - МИД

По состоянию на 16 ч данных о возможной гибели или травмировании украинцев на пожарах в Греции не поступало

В результате пожаров в Греции, граждан Украины среди пострадавших и погибших нет. Об этом в Twitter сообщил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, координационный Центр Греции данных относительно возможной гибели или травмировании украинцев на пожарах не получал.

"По информации координационного Центра Греции, по состоянию на 16:00 среди погибших и пострадавших в результате пожаров не идентифицированы граждан Украины. Обращение относительно розыска украинцев, которые могли бы находиться в зоне стихии, не поступали", - написал Кирилич.

Напомним, число жертв в результате пожаров под Афинами в Греции достигло 60 человек, среди них есть иностранцы. Так, в городе Мати обнаружили еще 11 тел погибших.

Накануне на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросила помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.