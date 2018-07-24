У Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж

Унаслідок пожеж загинули десятки людей

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Про це повідомляє The Associated Press.

BREAKING: Greek prime minister declares 3-day national mourning period for dozens killed by wildfires near Athens — The Associated Press (@AP) 24 липня 2018 р.

Нагадаємо, на захід від Афін спалахнули масштабні лісові пожежі, які змусили людей тікати з будинків. Хмари диму від пожеж було видно над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією. Як заявив Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.

У результаті масштабних лісових пожеж загинуло щонайменше 60 людей. Вже відомо, що серед жертв є іноземці. Польське агентство РАР з посиланням на представника тур фірми повідомляє про двох загиблих туристів з Польщі.