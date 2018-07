У Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж

Унаслідок пожеж загинули десятки людей

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Про це повідомляє The Associated Press.

BREAKING: Greek prime minister declares 3-day national mourning period for dozens killed by wildfires near Athens