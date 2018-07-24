У Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 14:37
Фото: пожежі в Греції (cnn.gr)
Фото: пожежі в Греції (cnn.gr)

Унаслідок пожеж загинули десятки людей

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Про це повідомляє The Associated Press.

Нагадаємо, на захід від Афін спалахнули масштабні лісові пожежі, які змусили людей тікати з будинків. Хмари диму від пожеж було видно над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією. Як заявив Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.

У результаті масштабних лісових пожеж загинуло щонайменше 60 людей. Вже відомо, що серед жертв є іноземці. Польське агентство РАР з посиланням на представника тур фірми повідомляє про двох загиблих туристів з Польщі.

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Теги:  загиблі,  пожежа,  Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС