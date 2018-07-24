Пожежа у Греції: число жертв збільшилось до 60 людей

Серед постраждалих є іноземці

У Греці в результаті масштабної пожежі загинуло щонайменше 60 людей, серед них є іноземці. Про це повідомляє Protothema.

У місті Маті виявили ще 11 тіл загиблих. Це четверо людей, в тому числі двоє дітей. Їх знайшли мертвими у їхньому будинку. Також ще четверо загинули, намагаючись вийти з автомобіля. Тіла двох людей були знайдені на одному з пагорбів, ще один чоловік загинув поблизу таверни.

Вже відомо, що серед жертв є іноземці, Так, польське агентство РАР з посиланням на представника тур фірми повідомляє про двох загиблих туристів з Польщі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Додамо, що українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі в Греції.

Напередодні на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією. Як заявив грецький прем'єр Алексіс Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.