Українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі у Греції, - МЗС

Новини Суспільство 24.07.2018 - 08:43
Фото: пожежа у Греції (protothema.gr)
Фото: пожежа у Греції (protothema.gr)

За інформацією Кирилича, всього внаслідок пожежі загинуло 24 особи

Серед загиблих внаслідок масштабної лісової пожежі, яка сталася вчора, 23 липня, на захід від Афін (Греція), українців немає. Про це повідомив заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у своєму Twitter.

Як повідомив Кирилич, в результаті пожежі загинуло 24 особи, ще близько 200 постраждали.

"За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - написав він.

Українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі у Греції, - МЗС

Нагадаємо, вчора, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі у Греції, - МЗСФото: лісова пожежа в Греції

Пізніше стало відомо, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 20 людей.

Через лісові пожежі у Афінах загинули 20 осіб У Греції масштабна лісова пожежа, люди тікають з домівок
Теги:  МЗС,  пожежа,  Греція,  Афины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС