Українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі у Греції, - МЗС

За інформацією Кирилича, всього внаслідок пожежі загинуло 24 особи

Серед загиблих внаслідок масштабної лісової пожежі, яка сталася вчора, 23 липня, на захід від Афін (Греція), українців немає. Про це повідомив заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у своєму Twitter.

Як повідомив Кирилич, в результаті пожежі загинуло 24 особи, ще близько 200 постраждали.

"За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - написав він.

Нагадаємо, вчора, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Фото: лісова пожежа в Греції

Пізніше стало відомо, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 20 людей.