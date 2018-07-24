Українців немає серед жертв пожеж у Греції, - МЗС

Станом на 16 год даних щодо можливої загибелі чи травмувань українців на пожежах у Греції не надходило

Внаслідок пожеж у Греції громадян України серед постраждалих і загиблих немає. Про це у Twitter повідомив заступник глави департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, координаційний Центр Греції даних щодо можливої загибелі чи травмувань українців на пожежах не отримував.

"За інформацією координаційного Центру Греції, станом на 16:00 серед загиблих і постраждалих унаслідок пожеж не ідентифіковано громадян України. Звернення щодо розшуку українців, які могли б перебувати в зоні стихії, не надходили", - написав Кирилич.

Нагадаємо, число жертв внаслідок пожеж під Афінами у Греції досягло 60 осіб, серед них є іноземці. Так, у місті Маті виявили ще 11 тіл загиблих.

Напередодні на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією.

У Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.