Сколько в Украине будут заморозки: ответ синоптика

Уже этой ночью в Украине ожидаются заморозки. Они пробудут в течение нескольких ночей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ближайшая неделя обойдется практически без дождей. В целом этой осенью в стране ожидается теплая и засушливая погода.

Также недавно Диденко объяснила, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит.

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