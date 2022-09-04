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Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков

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Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 07:30
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков Фото: "бабье лето" следует ожидать в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Длительные периоды сухой и теплой погоды осенью называются "бабьим летом". Обычно они наблюдаются в октябре-ноябре.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В октябре бывают такие периоды, в ноябре. Прогнозировать сейчас их практически невозможно", - сказала она.

При этом синоптик отметила, что "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов.

По ее словам, обычно "бабье лето" наблюдается в начале - середине октября. "Но пока мы не можем спрогнозировать", - добавила Голеня.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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