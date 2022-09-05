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Скільки в Україні триватимуть заморозки: відповідь синоптика

Фото: українців попередили про заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже цієї ночі в Україні очікуються заморозки. Вони пробудуть протягом декількох ночей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.

Заморозки очікуються по усій Україні, окрім південних областей, Криму, Закарпаття.

"Побудуть заморозки пару ночей, потім набіжить тепліша хмарність", - додає Діденко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні найближчий тиждень обійдеться практично без дощів. Загалом цієї осені в країні очікується тепла та посушлива погода.

Також нещодавно Діденко пояснила, коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежит.

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