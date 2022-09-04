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Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

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Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 17:31
Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю Фото: на ближайшей рабочей неделе ожидаются похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ближайшая неделя обойдется практически без дождей. Правда, в пятницу зонт лучше все же взять с собой, но не всем.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 5 сентября

Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В єнот день дождей не ожидается. Ночью термометр остановится на показателе +5…+10, днем - +16…+22 в зависимости от региона. Холоднее всего будет в Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской областях.

Вторник-среда, 6-7 сентября

Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделюБабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Во второй день недели ситуация практически не изменится. Правда, ночью станет холоднее – на большей части территории градусник покажет не больше +7…+8. Теплее всего будет на юге - до +23 (в Крыму), а холоднее - как и в понедельник, на востоке.

Четверг, 8 сентября

Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

К концу недели цифры на градуснике поползут вверх и станет чуть теплее. Без осадков. Ночью температура будет опускаться до +5 (Луцк, Ровно), а днем подниматься до + 23 (в Крыму), на остальной территории - до +20.

Пятница, 9 сентября

Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В последний день рабочей недели без дождей не обойдется. Осадки "зацепят" всю западную Украину.

Как сообщалось, этой осенью в Украине ожидается теплая и засушливая погода.

При этом по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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