Украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия, - глава "Нафтогаза"

По его словам, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Витренко также посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Глава “Нафтогаза” подчеркнул, что многие аспекты проведения отопительного сезона зависят от помощи международных партнеров, поскольку Украине нужны средства для импорта газа.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", - подчеркнул Витренко.

Также он добавил, что Украине необходимо закупить еще 2 млрд кубометров газа, в ином случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".