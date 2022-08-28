На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - глава "Нафтогазу"

За його словами, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Вітренко також порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.

Глава "Нафтогазу" підкреслив, що багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні кошти для імпорту газу.

"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", - підкреслив Вітренко.

Також він додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд кубометрів газу, в іншому випадку "деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно".