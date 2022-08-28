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На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - глава "Нафтогазу"

Фото: На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Вітренко також порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.

Глава "Нафтогазу" підкреслив, що багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні кошти для імпорту газу.

"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", - підкреслив Вітренко.

Також він додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд кубометрів газу, в іншому випадку "деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно".

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявляли, що в Україні підготовка до опалювального сезону йде відповідно до плану.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

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