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Идет по плану. В Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону

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Украина, Среда 17 августа 2022 19:24
Идет по плану. В Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону Фото: в Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом. Средний показатель готовности составляет 73%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В ведомстве отмечают, что, по информации Минрегиона, состояние готовности объектов жилого фонда к отопительному сезону составляет 72%, а тепловых сетей - 74%. Также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

При этом, по состоянию на 17 августа, Украина накопила 12,6 млрд кубометров газа и 1,89 млн тонн угля, которые необходимы для проведения отопительного сезона.

По информации Кабмина, Минрегион сейчас продолжает внедрять нововведения, которые направлены на сокращение потребления энергоресурсов в Украине. В частности, проводится перевод части предприятий на альтернативные виды энергии, бытовая термомодернизация и реализация программ Фонда энергоэффективности.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине.

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