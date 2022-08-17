Идет по плану. В Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону

В Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом. Средний показатель готовности составляет 73%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

В ведомстве отмечают, что, по информации Минрегиона, состояние готовности объектов жилого фонда к отопительному сезону составляет 72%, а тепловых сетей - 74%. Также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

При этом, по состоянию на 17 августа, Украина накопила 12,6 млрд кубометров газа и 1,89 млн тонн угля, которые необходимы для проведения отопительного сезона.

По информации Кабмина, Минрегион сейчас продолжает внедрять нововведения, которые направлены на сокращение потребления энергоресурсов в Украине. В частности, проводится перевод части предприятий на альтернативные виды энергии, бытовая термомодернизация и реализация программ Фонда энергоэффективности.