"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа

"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", - сообщил он.

Министр отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды.

"Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - добавил он.

Кулеба также поблагодарил египетскую сторону за помощь в эвакуации людей из Сектора Газа.

"Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезший из Сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество", - добавил он.

Об эвакуации украинцев из Сектора Газа заговорили после того, как возобновились бои между боевиками ХАМАС и Израилем. После обострения конфликта около 140 украинцев выразили желание уехать из Сектора Газа, чтобы вернуться в Украину.