"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа

Украинских граждан, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа. Украинцев вывезли из Сектора Газа через территорию Египта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", - сообщил он.
Министр отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды.
"Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - добавил он.
Кулеба также поблагодарил египетскую сторону за помощь в эвакуации людей из Сектора Газа.
"Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезший из Сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество", - добавил он.
Об эвакуации украинцев из Сектора Газа заговорили после того, как возобновились бои между боевиками ХАМАС и Израилем. После обострения конфликта около 140 украинцев выразили желание уехать из Сектора Газа, чтобы вернуться в Украину.
Напомним, 18 мая президент Украины поручил Кабмину обеспечить эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Проведение эвакуации возложили на Министерство иностранных дел и Мининфраструктуры.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что эвакуация украинцев будет осуществлена в течение 48 часов, но процесс затянулся, поскольку не было гарантий безопасности. Украинская сторона ждала, когда Израиль и ХАМАС договорятся о прекращении огня.
К проведению эвакуации украинцев также привлекли Египет, поскольку вывозить граждан решили именно через египетскую территорию. На днях официальный Каир заявил, что прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.
Добавим, перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС начало действовать ночью 21 мая. Обе стороны заявили, что согласны соблюдать режим прекращения огня.