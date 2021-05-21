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Эвакуация украинцев из Газы еще не началась. Ждали завершения боевых действий

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Украина, Пятница 21 мая 2021 19:38
Эвакуация украинцев из Газы еще не началась. Ждали завершения боевых действий Фото: МИД работает над эвакуацией украинцев из Сектора Газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эвакуация украинцев, желающих выехать из Сектора Газа, еще не началась. Украинская сторона ждала, когда прекратятся боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАС.

Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как рассказали в министерстве, вернуться домой из Сектора Газа изъявили желание около 140 украинцев, в основном это женщины и дети. Сейчас отрабатывается комплекс мероприятий по их эвакуации из Сектора Газа.

"Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время после достижения договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - заявили в МИД.

В украинский МИД также обратились несколько правительств иностранных государств с просьбой эвакуировать из Сектора Газа и их граждан. Поэтому, как пояснили в министерстве, теперь уже речь идет о международном характере этой гуманитарной миссии.

"Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения", - отметили в МИД.

Напомним, 18 мая правительство поручило профильным ведомствам обеспечить эвакуацию украинцев из Сектора Газа, которые хотят вернуться домой. Планировалось, что украинских граждан вывезут из зоны конфликта через территорию Египта.

В среду, 19 мая, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация украинцев из Сектора Газа состоится в течение 48 часов. Кроме того, в МИД рассказали, куда обращаться гражданам, которые хотят уехать из Сектора Газа.

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