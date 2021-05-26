"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа

Українських громадян, які висловили бажання повернутися додому, евакуювали з Сектору Газа. Українців вивезли з Сектору Газа через територію Єгипту.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва.", - повідомив він.
Міністр зазначив, що операція з евакуації громадян України переносилася двічі.
"Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", - додав він.
Кулеба також подякував єгипетській стороні за допомогу в евакуації людей з Сектору Газа.
"Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю", - додав він .
Про евакуацію українців з Сектору Газа заговорили після того, як відновилися бої між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем. Після загострення конфлікту близько 140 українців висловили бажання виїхати з Сектору Газа, щоб повернутися в Україну.
Нагадаємо, 18 травня президент України доручив Кабміну забезпечити евакуацію українців з Сектору Газа. Проведення евакуації поклали на Міністерство закордонних справ та Мінінфраструктури.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що евакуація українців буде здійснена протягом 48 годин, але процес затягнувся, оскільки не було гарантій безпеки. Українська сторона чекала, коли Ізраїль та ХАМАС домовляться про припинення вогню.
До проведення евакуації українців також залучили Єгипет, оскільки вивозити громадян вирішили саме через єгипетську територію. Днями офіційний Каїр заявив, що докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців з Сектора Газа.
Додамо, перемир'я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почало діяти вночі 21 травня. Обидві сторони заявили, що згодні дотримуватися режиму припинення вогню.