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Украина и Египет обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа

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Воскресенье 23 мая 2021 17:23
Украина и Египет обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самех Шукри. В ходе беседы стороны обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет", - говорится в сообщении.

Кулеба поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Египта за организацию необходимых экстренных безопасных и логистических мероприятий.

В свою очередь Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию граждан и прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Напомним, 18 мая правительство поручило профильным ведомствам обеспечить эвакуацию украинцев из Сектора Газа, которые хотят вернуться домой. Планировалось, что украинских граждан вывезут из зоны конфликта через территорию Египта.

В среду, 19 мая, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация украинцев из Сектора Газа состоится в течение 48 часов. Кроме того, в МИД рассказали, куда обращаться гражданам, которые хотят уехать из Сектора Газа.

Однако 21 мая спикер МИДа Олег Николенко сообщил, что эвакуация украинцев еще не началась. Поскольку Украина ждала, когда прекратятся боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАС.

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Новости Украины Политика Сектор Газа эвакуация Дмитрий Кулеба
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