Военный кабинет Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа
Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.
Об этом сообщило издание Times of Israel.
Отмечается, что заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля продолжалось 3 часа. Его участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня. Ожидается, что перемирие начнется 21 мая с 02:00 по местному времени (совпадает с киевским).
Представитель Минобороны Израиля, проводивший брифинг по итогам заседания, сообщил, что в операции в Секторе Газа достигнуты все цели. "ХАМАС остановлен, ему нанесены серьезные удары", - уточнил он.
По данным телестанции Sky News, движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.
Напомним, днем 20 мая в СМИ появились сообщения о готовности Израиля прекратить операцию в Секторе Газа. Для этого израильское правительство обратилось к египетскому посреднику. При этом министр обороны страны Бени Ганц заявил, что в случае необходимости удары по палестинским группировкам будут усилены.
Вечером 21 мая стало известно о телефонном разговоре президентов США и Египта Джо Байдена и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Отмечалось, что лидеры обсудили конфликт Израиля с радикальными палестинскими группировками. В ходе беседы Байден попросил ас-Сиси оказать влияние на ХАМАС.
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших превысило 200 человек. За это время по израильской территории выпустили более 4 тысяч ракет из Сектора Газа, Западного берега Иордана и Ливана. В ответ Армия обороны Израиля наносила ракетные удары и применяла авиацию. Несколько дней назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.