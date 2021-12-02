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Украинцам выплатят тысячу гривен за вакцинацию: Рада приняла закон в целом

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Закон был принят во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию Рады.

Этот закон во втором чтении поддержали 253 нардепов.

Что предусматривает этот закон

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.

Когда и на что можно потратить средства

За эти средства граждане смогут с 19 декабря:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,
  • книги.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.

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