Украинцам выплатят тысячу гривен за вакцинацию: Рада приняла закон в целом

Этот закон во втором чтении поддержали 253 нардепов.

Что предусматривает этот закон

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.

Когда и на что можно потратить средства

За эти средства граждане смогут с 19 декабря:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,

книги.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.