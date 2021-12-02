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Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію. Рада прийняла закон в цілому

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла в цілому законопроект про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Закон ухвалили у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію Ради.

Цей закон в другому читанні підтримали 253 нардепи.

Що передбачає цей закон

У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини.

Коли і на що можна витратити кошти

За ці кошти громадяни зможуть з 19 грудня:

  • придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
  • відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
  • купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси,
  • книги.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

Раніше в Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня.

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Верховна радаВакцинація