Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію. Рада прийняла закон в цілому

Верховна рада України прийняла в цілому законопроект про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Закон ухвалили у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію Ради.
Цей закон в другому читанні підтримали 253 нардепи.
У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини.
За ці кошти громадяни зможуть з 19 грудня:
Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.
Раніше в Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня.