Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію. Рада прийняла закон в цілому

Цей закон в другому читанні підтримали 253 нардепи.

Що передбачає цей закон

У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини.

Коли і на що можна витратити кошти

За ці кошти громадяни зможуть з 19 грудня:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси,

книги.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.