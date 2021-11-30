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Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 12:42
Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий Фото: как получить тысячу за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская, Анастасия Рокитна

В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия" с 19 декабря.

Алгоритм действий выглядит так:

  • гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в "Дии" услугу "єПідтримка",
  • проходит проверку на соответствие установленным критериям,
  • открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

"Виртуальные счета - бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в "Дии" осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис", - сообщила Новикова.

Сейчас идут консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким, добавила она.

Напомним, программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

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