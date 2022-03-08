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Украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу

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Вторник 08 марта 2022 08:22
Украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу Фото: граница с Польшей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Государственная таможенная служба рассказала о наименее и наиболее загруженных пунктах пропуска на западной границе Украины. При этом украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Таможенники отметили, что подавляющее большинство выезжающих из страны украинцев пересекают границу с Польшей. Самые большие очереди наблюдаются на пунктах "Шегини" и "Краковец". Меньше загружены "Устилуг" и "Ягодин".

Пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты.

Свежие данные о длине очередей на границах таможенники наносят на интерактивную карту, которую можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, по данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России выехали более 1,7 миллиона граждан. Преимущественно - это женщины, дети и пожилые люди.

При этом в ряды территориальной обороны в Украине уже стали более 100 тысяч защитников.

Напомним, Польша разрешила беженцам из Украины жить и работать 18 месяцев. При этом сроки могут продлить.

Мы также писали о том, что в погранслужбе дали разъяснения, как пересечь границу несовершеннолетним.

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