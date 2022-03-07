ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как пересечь границу несовершеннолетним: в погранслужбе дали разъяснения

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 15:13
Как пересечь границу несовершеннолетним: в погранслужбе дали разъяснения Фото: В Погранслужбе разъяснили, как пересечь границу с детьми (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Государственной пограничной службе Украины дали разъяснение о нюансах пересечения границы несовершеннолетними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ в Facebook.

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук объяснил, что для пересечения границы с детьми, принимаются сейчас любые документы – просроченные паспорта, внутренние паспорта, свидетельства о рождении.

Все они дают право на пересечение границы и их изучают и проверяют на месте.

"Без документов сложнее, если иностранец, нам нужно как-то идентифицировать человека. Конечно, мы будем искать, по ксерокопиям, мы изучаем все, чтобы установить", - добавил Матвийчук.

Он отметил, что несовершеннолетние дети самостоятельно пересечь границу не могут. Их должны сопровождать взрослые.

Если ребенок пересекает границу не с родителями, а другими родственниками – Погранслужба будет проводить идентификацию этих взрослых любым доступным путем, чтобы установить, кем они приходятся ребенку.

Детей могут сопровождать бабушки, родные тетки и другие родственники. Намного сложнее ситуация, если дети выезжают со знакомыми или соседями.

В таких ситуациях это проблематично, так как это ответственность. И пограничники также будут проверять всю информацию о родителях. Связываться с ними и получать подтверждение.

По словам Матвийчука, обозначить какое-то общее правило сейчас очень сложно. Приходится разбираться в каждой конкретной ситуации, в каждую вникать и устанавливать контакт с родителями.

"В том числе бывают организованные группы - вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально ", - добавил Матвийчук.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС выделили первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Граница с Украиной Беженцы
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать