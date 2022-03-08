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Українцям радять не їхати в ЄС через Польщу

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Вівторок 08 березня 2022 08:22
Українцям радять не їхати в ЄС через Польщу Фото: кордон з Польщею (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України. При цьому українцям радять не їхати в ЄС через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Митники зазначили, що переважна більшість виїжджаючих з країни українців перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах "Шегині" та "Краковець". Менше завантажені "Устилуг" і "Ягодин".

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.

Свіжі дані про довжину черг на кордонах митники наносять на інтерактивну карту, яку можна переглянути за цим посиланням.

Зазначимо, за даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно - це жінки, діти та люди похилого віку.

При цьому до лав територіальної оборони в Україні вже стали понад 100 тисяч захисників.

Нагадаємо, Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців. При цьому терміни можуть продовжити.

Ми також писали про те, що у прикордонній службі дали роз'яснення, як перетнути кордон неповнолітнім.

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