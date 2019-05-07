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Украинцам рекомендуют воздержаться от посещения юга Израиля

Новости » Общество    07.05.2019 - 12:22
Украинцам рекомендуют воздержаться от посещения юга Израиля
Фото: обстрелы в Израиле (twitter.com/UkrZaKordonom)

МИД выступил с предупреждением из-за эскалации в Израиле

Из-за обострения ситуации в Израиле украинцам рекомендуют воздержаться от посещения южной части этой страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что в связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными обстрелами южных территорий Израиля (Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот и т. д.) гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения данных районов.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуем безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - говорится в сообщении.

При попадании в чрезвычайную ситуацию рекомендуется обращаться в посольство Украины в по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: emb_il @mfa.gov.ua или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее сообщалось о перемирии между Израилем и палестинцами в секторе Газа.

По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения. По данным палестинских СМИ, в результате ударов в секторе Газа погибли около 20 человек.

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