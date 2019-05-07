Українцям рекомендують утриматися від відвідування півдня Ізраїлю

Фото: обстріл в Ізраїлі (twitter.com/UkrZaKordonom)

МЗС виступив з попередженням через ескалацію в Ізраїлі

Через загострення ситуації в Ізраїлі українцям рекомендують утриматися від відвідування південної частини цієї країни. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що у зв'язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння і масованими обстрілами південних територій Ізраїлю (Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахі, Сдерот, Нетівот і т. д.) громадянам України рекомендовано утриматися від відвідування даних районів.

"У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться в безпосередній близькості від сектора Газа, при включенні сигналу повітряної тривоги рекомендуємо невідкладно скористатися бомбосховищами", - йдеться в повідомленні.

При попаданні в надзвичайну ситуацію рекомендується звертатися до посольства України в за телефоном екстреного зв'язку: + 972 546 676 782, e-mail: emb_il @mfa.gov.ua або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57 адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перемир'я між Ізраїлем і палестинцями в секторі Газа.

За останніми даними, в результаті ракетних обстрілів загинули четверо ізраїльтян, ще кілька отримали важкі поранення. За даними палестинських ЗМІ, в результаті ударів в секторі Газа загинули близько 20 осіб.