Нетаньяху готов продолжать удары по сектору Газа

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху намерен военными средствами обеспечить мир на юге Израиля

В связи с обострением ситуации в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжать удары по подконтрольной палестинцам территории. Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Twitter.

В частности, Нетаньяху отметил, что в течение последних двух дней Армия обороны Израиля нанесла сокрушительный удар по ХАМАС и "Исламскому джихаду Палестины".

"Мы поразили более 350 целей. Мы нанесли удар по лидерам террористов и разрушили их здания… Кампания не закончена, но она требует терпения и проницательности. Мы готовы продолжать. Целью остается обеспечение спокойствия и безопасности для жителей юга. Я выражаю соболезнования семьям и наилучшие пожелания для выздоровления раненым", - добавил Нетаньяху.

Отметим, сегодня утром вступило в силу перемирие между Израилем и сектором Газа.

По подсчетам израильских военных, с утра 4 мая из сектора Газа выпустили около семи сотен ракет, однако система ПВО "Железный купол" перехватила 240 из них. В ответ танки, самолеты и вертолеты израильской армии поразили 350 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.

По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения. По данным палестинских СМИ, в результате ударов в секторе Газа погибли около 20 человек.