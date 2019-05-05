Число жертв ракетных ударов по Сектору Газа возросло вдвое

Фото: ракетный обстрел Сектора Газа (twitter.com/tg2rai)

В результате ракетных обстрелов погибло 20 человек, еще 110 получили ранения

В результате авиаударов Израиля по территории Сектора Газа начиная с субботы погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Палестинское ведомство сообщило, что в результате ракетных обстрелов со стороны Израиля жертвами стали 20 человек, еще 110 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Секторе Газа убит один из командиров ХАМАС. Ракетный обстрел убил командира Хамеда Ахмеда Абед Худри, который был ответственным за перевод средств вооруженным группам в секторе Газа из Ирана.

Напомним, что палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве. В секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что они намерены сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен проходить в Тель-Авив заявив, что Израиль неспособен ослабить ограничения на территорию Газы в обмен на спокойствие в преддверии мероприятия.

Отметим, что Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа. Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и приказал Армии обороны Израиля усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты