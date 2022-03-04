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Украинцам разрешили оставаться в США даже по истечении срока визы

Новина українською →
США, Пятница 04 марта 2022 07:49
Украинцам разрешили оставаться в США даже по истечении срока визы Фото: украинцев не будут депортировать из США по истечению срока действия их визы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министерство внутренней безопасности разрешит украинцам, которые находятся в США, оставаться в стране в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Статус временной защиты (TPS) распространяется на людей, у которых закончилась виза, и они вынуждены вернуться на родину, опустошенную вооруженным конфликтом или стихийными бедствиями. Данная защита касается людей, уже находящихся в Соединенных Штатах.

"Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах", - заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Он также отметил, что около 75 тысяч человек имеют право подавать заявки на статус временной защиты от имени Украины, что более чем вдвое превышает предыдущие оценки по количеству людей.

Чтобы иметь право на участие в данной защите, лица должны постоянно проживать в США с 1 марта, а статус временной защиты будет действовать в течение 18 месяцев.

Институт миграционной политики, ранее прогнозировал, что около 30 тысяч украинцев с визами могут воспользоваться этим защищенным статусом.

Визы выдаются на временной основе, и продление срока действия статуса временной защиты для украинцев с визами защитит их от депортации по истечении срока действия этих виз.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин думал, что мир не ответит на вторжение России в Украину, но он ошибся.

Ранее Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом.

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