Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом
Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будет проведено расследование преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.
"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.
По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.
Напомним, из-за вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели мощные санкции против Москвы, затронувшие, в том числе, Центральный банк страны.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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