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Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом

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Вашингтон, Среда 02 марта 2022 04:56
Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будет проведено расследование преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.

По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.

Напомним, из-за вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели мощные санкции против Москвы, затронувшие, в том числе, Центральный банк страны.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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