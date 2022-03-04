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Українцям дозволили залишатися в США навіть після закінчення терміну візи

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США, П'ятниця 04 березня 2022 07:49
Українцям дозволили залишатися в США навіть після закінчення терміну візи Фото: українців не будуть депортувати з США по закінченню терміну дії їх візи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство внутрішньої безпеки дозволить українцям, які знаходяться в США, залишатися в країні в рамках гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Статус тимчасового захисту (TPS) поширюється на людей, у яких закінчилася віза, і вони змушені повернутися на батьківщину, спустошену збройним конфліктом або стихійними лихами. Цей захист стосується людей, які вже знаходяться в Сполучених Штатах.

"Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, що триває, безглуздого насильства і того, що українці змушені шукати притулку в інших країнах", - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Він також зазначив, що близько 75 тисяч осіб мають право подавати заявки на статус тимчасового захисту від імені України, що більш ніж удвічі перевищує попередні оцінки за кількістю людей.

Щоб мати право на участь у цьому захисті, особи повинні постійно проживати в США з 1 березня, а статус тимчасового захисту діятиме протягом 18 місяців.

Інститут міграційної політики, раніше прогнозував, що близько 30 тисяч українців з візами можуть скористатися цим захищеним статусом.

Візи видаються на тимчасовій основі, і продовження терміну дії статусу тимчасового захисту для українців з візами захистить їх від депортації після закінчення терміну дії цих віз.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін думав, що світ не відповість на вторгнення Росії в Україну, але він помилився.

Раніше Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном.

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