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Байден о войне против Украины: мы противопоставили российской лжи правду

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Вашингтон, Четверг 03 марта 2022 02:01
Байден о войне против Украины: мы противопоставили российской лжи правду Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент России Владимир Путин думал, что мир не ответит. Но ошибся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в Twitter.

Он заявил, что Путина обязательно привлекут к ответственности. По словам президента США, безумный диктатор думал, что мир не ответит, но ошибся.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался", - сказал Джо Байден.

Президент США отметил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мир противостоял российской лжи правдой и теперь привлекает Путина к ответственности.

Напомним, что президент США Джо Байден осудил вторжение президента России Владимира Путина в Украину. Выступление в Конгрессе было поддержано как демократами, так и республиканцами.

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