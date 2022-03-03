Байден о войне против Украины: мы противопоставили российской лжи правду
Президент России Владимир Путин думал, что мир не ответит. Но ошибся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в Twitter.
Он заявил, что Путина обязательно привлекут к ответственности. По словам президента США, безумный диктатор думал, что мир не ответит, но ошибся.
"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался", - сказал Джо Байден.
Президент США отметил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мир противостоял российской лжи правдой и теперь привлекает Путина к ответственности.
Напомним, что президент США Джо Байден осудил вторжение президента России Владимира Путина в Украину. Выступление в Конгрессе было поддержано как демократами, так и республиканцами.
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