Байден о войне против Украины: мы противопоставили российской лжи правду

Президент России Владимир Путин думал, что мир не ответит. Но ошибся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в Twitter.

Он заявил, что Путина обязательно привлекут к ответственности. По словам президента США, безумный диктатор думал, что мир не ответит, но ошибся.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался", - сказал Джо Байден.

Президент США отметил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мир противостоял российской лжи правдой и теперь привлекает Путина к ответственности.