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Украинскую участницу Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию

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Токио, Четверг 15 июля 2021 11:57
Украинскую участницу Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию Фото: спортсменка Виктория Ус (facebook Виктории Ус)
Автор: РБК-Украина

Участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию. В таком режиме она будет до 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, 12 июля было получено сообщение о том, что на рейсе Стамбул - Токио, которым она добиралась на Олимпиаду, у пассажиров рядом были положительные тесты на COVID-19. Теперь каждое утро контактные лица сдают тесты и несмотря на то, что Ус вакцинирована, она не имеет права выходить из комнаты.

"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", - отметила она.

Она добавила, что с сегодняшнего дня ей дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов. Такой режим будет продолжаться до 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что среди участников Олимпийских игр в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом.

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