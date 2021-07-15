ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію

Новость на русском →
Токіо, Четвер 15 липня 2021 11:57
Українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію Фото: спортсменка Вікторія Ус (facebook Вікторії Ус)
Автор: РБК-Україна

Учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України у веслувальному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію. У такому режимі вона буде до 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, 12 липня було отримано повідомлення про те, що на рейсі Стамбул - Токіо, яким вона діставалася Олімпіади, у пасажирів поруч були позитивні тести на COVID-19. Тепер щоранку контактні особи здають тести і незважаючи на те, що Ус вакцинована, вона не має права виходити з кімнати.

"Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", - зазначила вона.

Вона додала, що з сьогоднішнього дня їй дають можливість робити по одному тренуванню на день окремо від інших спортсменів. Такий режим триватиме до 20 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед учасників Олімпійських ігор в Токіо виявили перший випадок зараження коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Токио Коронавірус
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо