Украинского военного летчика взяли в плен. Его могут использовать для инфовойны
Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, которому удалось катапультироваться после поражения вражеской ракетой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Под давлением и угрозой расправы наш летчик в интервью рассказывает о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а нужно дружить с "братским" народом.
"Видео будут распространять на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьевы. Летчик - наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова - нет!" - говорится в сообщении.
Командование Воздушных Сил ВСУ не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов.
Военные обещают сделать все возможное, чтобы вернуть нашего бойца домой.
Напомним, украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных в их собственных пабликах в соцсетях, поскольку ими пользуются их родители и знакомые.
Мы также писали о том, что сопротивление украинцев и ВСУ постепенно уменьшили пыл российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда русские солдаты и офицеры сдаются в плен и отказываются продолжать наступление, причем целыми группами.
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