Украинского военного летчика взяли в плен. Его могут использовать для инфовойны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Оперативний ЗСУ ".

Под давлением и угрозой расправы наш летчик в интервью рассказывает о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а нужно дружить с "братским" народом.

"Видео будут распространять на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьевы. Летчик - наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова - нет!" - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов.

Военные обещают сделать все возможное, чтобы вернуть нашего бойца домой.