Оккупанты все чаще стали сдаваться в плен, - СБУ
Сопротивление украинцев и ВСУ постепенно уменьшили пыл российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда русские солдаты и офицеры сдаются в плен и отказываются продолжать наступление, причем целыми группами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И заодно просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать войска из Украины", - привели единичный пример в службе.
В ведомстве добавляют, что впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.
В СБУ напомнили, что для родственников российских солдат в Украине недавно функционирует Объединенный центр.
"Сюда могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей", - пояснили в пресс-службе.
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Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.
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