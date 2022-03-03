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Оккупанты все чаще стали сдаваться в плен, - СБУ

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 16:53
Оккупанты все чаще стали сдаваться в плен, - СБУ Фото: оккупанты все чаще стали сдаваться в плен (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сопротивление украинцев и ВСУ постепенно уменьшили пыл российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда русские солдаты и офицеры сдаются в плен и отказываются продолжать наступление, причем целыми группами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И заодно просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать войска из Украины", - привели единичный пример в службе.

В ведомстве добавляют, что впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

В СБУ напомнили, что для родственников российских солдат в Украине недавно функционирует Объединенный центр.

"Сюда могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей", - пояснили в пресс-службе.

Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

  • +38 067 650 83 32
  • +38 098 087 36 01

и электронная почта: [email protected]

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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