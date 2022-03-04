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Українського військового льотчика взяли в полон. Його можуть використовувати для інфовійни

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П'ятниця 04 березня 2022 03:30
Українського військового льотчика взяли в полон. Його можуть використовувати для інфовійни Фото: окупанти взяли в полон українського військового льотчика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти взяли в полон українського військового льотчика, якому вдалося катапультуватися після поразки ворожою ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Під тиском і загрозою розправи наш льотчик в інтерв'ю розповідає про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а потрібно дружити з "братнім" народом.

"Відео поширюватимуть на російському ТБ і в соцмережах скабєєви і соловйови. Льотчик - наш зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова - ні!" - йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ не сумнівається в патріотизмі і мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів.

Військові обіцяють зробити все можливе, щоб повернути нашого бійця додому.

Нагадаємо, українців закликають публікувати в соцмережах допити російських полонених у їхніх власних пабліках у соцмережах, оскільки ними користуються їхні батьки та знайомі.

Ми також писали про те, що опір українців і ЗСУ поступово зменшили запал російських окупантів. Тому частішають випадки, коли російські солдати і офіцери здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, причому цілими групами.

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