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Украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных

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Четверг 03 марта 2022 17:33
Украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных Фото: украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы должны публиковать видео допросов пленных российских солдат в их собственных пабликах в соцсетях, ведь ими пользуются их родители и знакомые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова в Facebook.

"Видео допросов пленных российских солдат, которые мы публикуем с начала войны - это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, недостаточно влияет на Россию и ее граждан. Вряд ли мамы условного рязанского Вани подписаны на нашего Антона Геращенко или Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории разные. А российская пропаганда не пустит видео допросов на ТВ", - отметил Быков.

По его мнению, гораздо эффективнее будет заставлять 20-летних оккупантов постить у себя в соцсетях видео, как их допрашивают.

“Instagram, ВКонтакте, Одноклассники - там их друзья, родители и знакомые. Тем более, что Украина открыла доступ к российским соцсетям. Пользуемся этим. Тогда мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, начнем снимать пелену с глаз россиян”, - считает эксперт.

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