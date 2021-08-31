Украинский велогонщик завоевал "серебро" на Паралимпиаде в Токио
Фото: Украина завоевала "серебро" с велогонки на Паралимпиаде (фото facebook.com/vellgodema)
Еще одну серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 получил велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
За награду высшей пробы боролись 15 спортсменов, которые должны были преодолеть дистанцию в 32 км.
На финише Дементьев проиграл нидерландцу Даниелю Абрахаму около полуминуты и занял второе место.
Ранее сообщалось, что сегодня украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала "серебро" Паралимпиады в Токио.
Напомним, вчера, в шестой день Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей.