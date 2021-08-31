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Украинский велогонщик завоевал "серебро" на Паралимпиаде в Токио

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Вторник 31 августа 2021 10:33
Украинский велогонщик завоевал "серебро" на Паралимпиаде в Токио Фото: Украина завоевала "серебро" с велогонки на Паралимпиаде (фото facebook.com/vellgodema)
Автор: Инна Собора

Еще одну серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 получил велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

За награду высшей пробы боролись 15 спортсменов, которые должны были преодолеть дистанцию в 32 км.

На финише Дементьев проиграл нидерландцу Даниелю Абрахаму около полуминуты и занял второе место.

Ранее сообщалось, что сегодня украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала "серебро" Паралимпиады в Токио.

Напомним, вчера, в шестой день Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей.

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