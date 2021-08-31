Ботручук получила еще одно "серебро" для Украины на Паралимпиаде-2020
Фото: Оксана Ботручук (Getty Images)
Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала "серебро" Паралимпиады в Токио. Награду она получила в соревнованиях бега на 400 метров в классе Т12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских Игр.
Украинка финишировала с результатом 55,33.
Первое место у представительницы Кубы (52,58) и "бронза" у Венесуэлы (57,69).
Напомним, вчера, в шестой день Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей.
Ранее сообщалось, что Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020.