Медальный зачет шестого дня Паралимпиады-2020: какие награды завоевала Украина
Фото: медальный зачет шестого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)
В рамках шестого дня Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей. Среди них две золотые, пять серебряные и четыре бронзовые.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.
Кто отметился золотой медалью:
- Марина Литовченко во время соревнований по настольному теннису;
- Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.
Кто отметился серебряной медалью:
- Виктор Дидух во время соревнований по настольному теннису;
- Андрей Дорошенко во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
- Михаил Сербин во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров;
- Игорь Цветов во время соревнований по легкой атлетике на дистанцию 100 метров;
- Яна Лебедева во время соревнований по метанию диска.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
- Андрей Трусов, Дени Дубров, Юрий Божинский, Максим Крипак во время эстафеты по плаванию на дистанцию 4х100 метров;
- Роман Павлик во время соревнований по прыжкам в длину;
- Зоя Овсий во время соревнований по метанию диска.
Фото: медальный зачет Паралимпиады-2020