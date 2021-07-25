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Український шпажист Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор

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Токіо, Неділя 25 липня 2021 12:13
Український шпажист Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор Фото: український шпажист Ігор Рейзлін (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор. У півфіналі Рейзліну протистоятиме француз Роман Каннон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він переміг двох титулованих представників Швейцарії Беньяміна Штеффена (15:11) і Макса Хайнцера (15:12), далі переміг головну сенсацію турніру 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту і вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо.

Нагадаємо, українка на Олімпіаді-2020 завоювала четверте місце в кульовій стрільбі.

Зазначимо, Україну на Олімпіаді в Токіо представлятиме наймолодший чемпіон.

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