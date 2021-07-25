Український шпажист Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор
Фото: український шпажист Ігор Рейзлін (twitter.com)
Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у півфінал Олімпійських ігор. У півфіналі Рейзліну протистоятиме француз Роман Каннон.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Він переміг двох титулованих представників Швейцарії Беньяміна Штеффена (15:11) і Макса Хайнцера (15:12), далі переміг головну сенсацію турніру 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту і вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо.