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Украинский гимнаст подал апелляцию на свое отстранение из-за допинга

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Понедельник 09 августа 2021 19:26
Украинский гимнаст подал апелляцию на свое отстранение из-за допинга Фото: украинский гимнаст Олег Верняев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинский гимнаст Олег Верняев обжалует решение Арбитража Комитета по этике в гимнастике (GEF). Поскольку его дисквалифицировали на четыре года из-за допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верняева в Instagram.

"Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства", - написал украинский спортсмен.

Напомним, в середине июля стало известно, что Арбитраж Комитета по этике в гимнастике дисквалифицировал Верняева на четыре года, поскольку в его организме обнаружили концентрацию мельдония.

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