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Український гімнаст подав апеляцію на своє відсторонення через допінг

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Понеділок 09 серпня 2021 19:26
Український гімнаст подав апеляцію на своє відсторонення через допінг Фото: український гімнаст Олег Верняєв (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Український гімнаст Олег Верняєв оскаржить рішення арбітражу Комітету з етики в гімнастиці (GEF). Оскільки його дискваліфікували на чотири роки через допінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верняєва в Instagram.

"Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття виробництва", - написав український спортсмен.

Нагадаємо, в середині липня стало відомо, що арбітраж Комітету з етики в гімнастиці дискваліфікував Верняєва на чотири роки, оскільки в його організмі виявили концентрацію мельдонію.

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