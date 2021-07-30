Український дзюдоїст Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади, але побореться за "бронзу"
Фото: дзюдоїст Яків Хаммо (facebook.com/olympicua)
Український дзюдоїст Яків Хаммо поступився у чвертьфіналі своєму супернику - японцю Хісайоші Харасаві. Спортсмени виступали у ваговій категорії вище 100 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Таким чином, Хаммо потрапляє до втішного турніру, де буде боротися за бронзову нагороду з представником Узбекистану Бекмуродом Олтибоєвим.
Змагання повинні початися після 11:00, однак час може змінюватись.
Раніше повідомлялося, що 27-річний Хаммо сьогодні здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу
Нагадаємо, в перший день Олімпіади українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола "бронзу".