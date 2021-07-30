ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український дзюдоїст Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади, але побореться за "бронзу"

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 11:08
Український дзюдоїст Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади, але побореться за "бронзу" Фото: дзюдоїст Яків Хаммо (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Український дзюдоїст Яків Хаммо поступився у чвертьфіналі своєму супернику - японцю Хісайоші Харасаві. Спортсмени виступали у ваговій категорії вище 100 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Таким чином, Хаммо потрапляє до втішного турніру, де буде боротися за бронзову нагороду з представником Узбекистану Бекмуродом Олтибоєвим.

Змагання повинні початися після 11:00, однак час може змінюватись.

Раніше повідомлялося, що 27-річний Хаммо сьогодні здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу

Нагадаємо, в перший день Олімпіади українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола "бронзу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту