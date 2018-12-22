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Украинский боксер Беринчик завоевал пояс WBO International

Новости » Спорт    22.12.2018 - 23:43
Украинский боксер Беринчик завоевал пояс WBO International
Фото: Беринчик - Кристобаль (facebook.com/K2Ukraine)

Денис одержал досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем

Украинский легковес Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем (15-3, 11 КО). Об этом в Facebook сообщает промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.

Украинец с первых раундов захватил преимущество и в результате в 7 раунде техническим нокаутом выиграл титул WBO International.

 

Напомним, Александр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в своем первом чемпионском бою. Украинский боксер в 11 раунде нокаутировал канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), отобрав у него титул.

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